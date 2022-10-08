Bozdağ: Yeni infaz uygulaması geliyor

İzmir'de gerçekleştirilen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nın Açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezasızlık algısına yol açan kimi ceza muhakemesi uygulamaları ve infazla ilgili hususları yeniden ele aldıklarını belirtti. Bozdağ, "İnfazın ıslah edici, rehabilite edici fonksiyonunu öne çıkaran denetimli serbestlik müessesini sadece serbestliğin denetimli olduğu bir müessese olmaktan çıkarıp daha aktif hale getirmek ve onunda ıslah ve rehabilitasyon fonksiyonunu güçlendirmek için adımlar atacağız" dedi.