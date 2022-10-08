Ezber bozdu, net duruşu ve ustalığıyla hayran bıraktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'nde Türkiye'nin küresel sorunların çözümünde üstlendiği kilit rolü bir kez daha dünyaya gösterdi. Erdoğan'ın özgüvenli duruşu liderlerle temaslarında kameralara yansıdı. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a yaptığı "Seni de Türk birliğine alalım" esprisi ve diğer liderlerle olan rahat diyaloğu Erdoğan'ın güçlü kişiliği konusunda adeta kelebek etkisi yarattı. Ukrayna tahılının sevkiyatı, esir takası, göç sorunu, enerji krizi, ekonomik sorunlar Avrupa'nın geleceğini belirsiz hale getirirken, Erdoğan net duruşuyla toplantının en dikkat çeken isimlerinden oldu.Çekya Başbakanı Petr Fiala, Ursula von der Leyen ve Erdoğan ile yaptıkları üçlü toplantıya ilişkin "Türkiye sadece göçmenleri topraklarında tutan bir ülke değil aynı zamanda göçmenlerin geldiği ülkelerdeki sorunları da çözme konusunda önemli adımlar atan bir ülkedir" ifadelerini kullandı. Von der Leyen de Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna, enerji ve göç konularını ele aldıklarını kaydetti. Erdoğan'ın temasları sonrasında düzenlenen basın toplantısında ülke-kurum ve soru sınırlaması koyan liderlerin aksine her basın mensubunun toplantıyı takibine olanak sağlandı. Zirveye damgasını vuran Başkan Erdoğan hakkındaki 'tek adam' gibi algı operasyonuna yönelik hadsiz sözler demokrat bir dünya lideri kimliğinin altında adeta ezildi. Ülke ve kurum ayırt etmeden el kaldıran her gazeteciye soru sorma fırsatı veren Erdoğan'ın bu tutumu üzerine "Cevap veremeyeceği soru yok" sonucuna varılırken, en gelişmiş ülkelerin liderlerinden daha demokrat olduğu yorumları yapıldı.