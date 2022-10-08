İzmir’de doktora sopalı saldırıda 3 kardeş tutuklandı! Bakan Koca’dan açıklama

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ile merkezde çalışan engelli bir doktor arasında tartışma yaşandı.

Aynı merkezde aile hekimi olarak görev yapan Ekin Hürel Günay da tartışmayı sonlandırmak için araya girdi ve beyaz kod verdi.

Günay, dün akşam mesai sonrası kendisini bekleyen 3 saldırganın sopalı saldırısına uğradı.

Konu ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

İzmir Torbalı'da, bir Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktorumuz, dün akşam yolda, daha önce Beyaz Kod verdiği şahısla yanındaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Arkadaşımız, ilk müdahalenin ardından, aldığı darbelerin ciddiyeti nedeniyle E.Ü. Tıp Fakültesi aciline nakledildi.

Bu olay, sağlık çalışanlarına karşı darp başta olmak üzere işlenen şiddet suçlarının artan cezalarını hiç bilmeyenler olduğunu göstermektedir. Bu olay, bugün sağlık çalışanına el kaldıranın yarın sağlık kurumuna bir insan olarak hangi yüzle başvuracağı sorusunu sordurtmaktadır.

"DEVLETİ ACİZ GÖSTERMEK SUÇA EĞİLİMLİ KİŞİYİ DAİMA CESARETLENDİRİYOR"

Olay sebebiyle ortaya konan bazı tepkilerde, azalan ama sona ermeyen şiddetin nedeni adeta devletin aczi olarak gösterilmektedir. Bu kasıtlı tutumun şiddetin önlenmesine hiçbir katkısı olmamıştır. Tam tersine, devleti aciz göstermek suça eğilimli kişiyi daima cesaretlendiriyor.

Arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Yargının vereceği nihai kararın toplum vicdanına tercüman olacağına kuşku yok.