O amirallere 12’şer yıl hapis cezası istendi

Darbe imalı bildiriye imza atan aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün de bulunduğu 103 emekli amiral'in, yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, 12 sanığın 'Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçunu işlediklerini belirterek, 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Cumhuriyet savcısı, Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk'ün ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda söz konusu bildirinin taslağının paylaşılmasından itibaren metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayımlanması için anlaştıklarının anlaşıldığını ifade etti.Sanıkların, seçilmiş hükümeti hedef alarak muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıklarını aktaran savcı mütalaasında, bildiride geçen Montrö vurgusunun da araç olarak kullanıldığı kaydetti. Sanıkların ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının hükümete karşı illegal bir şekilde harekete geçirmeye çalışma amacı güttüğünü belirtti. Savcı, bu nedenle 12 sanığın 'Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçunu işlediklerini belirterek, 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.Cumhuriyet savcısı mütalaasında diğer 91 sanık hakkında isnat edilen suça yönelik kasıtlarının bulunmadığı ve iştirak iradelerinin olmadığı gerekçesiyle beraatlarını talep etti. Mütalaanı ardından söz alan avukatlar, savunma hazırlamak için süre istedi. Süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.