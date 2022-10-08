Şair Ataol Behramoğlu’dan tuhaf açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Ataol Behramoğlu'nun, "AKP'den kurtulduğumuzda birçok kadınımız ve genç kızımız türbanı kendiliğinden çıkarıp atacaktır" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Mehmet Emin Birpınar, "Faşizmin zirvesi!.. Maalesef CHP'nin kadrolu şairi de olayı anlamamış! Kadınlara karşı bu ayrımcı, üstten bakışçı anlayışa karşı anayasal güvence şart! Biz gelirsek kanunu da değiştirebiliriz, zulme devam ederiz diyor aslında. Hemen, şimdi kılık kıyafet özgürlüğü güvencesi!" ifadelerini kullandı.

Ataol Behramoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Kadınların giyimi konusunda CHP'nin yasa önerisini önemli bir siyasal atak olarak görüyorum. CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu yıpratmayalım. Kadınlarımız bu sorunu aşmıştır. AKP'den kurtulduğumuzda birçok kadınımız ve genç kızımız türbanı kendiliğinden çıkarıp atacaktır" iddiasında bulundu.

Ataol Behramoğlu'nun açıklamaları siyasiler, gazeteciler ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. İşte sosyal medya kullanıcılarından Behramoğlu'nun açıklamalarına gelen tepkiler...

Nilüfer Dilrûba Yılmaz: "Neden Ataol bey? Bizi yeniden ikna odalarına mı alacaksınız?"

Fatma Barbarosoğlu: "Çıkarmayanları biz toplum dışı yaparız zaten mi diyor?"

Elif Yılmaz: "Projeleri arasında yeni ikna odaları var sanırım"

Zahide Ülkü Bakiler: "Türban'ı çıkarmayacak olanları, inşallah formu değişmiş yeni bir 28 Şubat beklemiyordur Ataol Bey... Bu konuda istikrarını muhafaza edeceklere, bir asimilasyon programı da öngörüyor musunuz?"

Sevda Altınkaya: "Biz bu sorunu aştık Ataol Bey ama siz aşamadınız. Üzgünüm. Bu ülkenin aydını olması gereken sayılı şairlerindensiniz fakat hâlâ kafanızda özgür olmadığımız ve özgür olduğumuzda ilk iş başörtüsünden kurtulacağımız(!) şeması var. Hâlâ şartlı kabul, yılgın hoşgörü... Üzgünüm..."

Rana Tunceroğlu: "Kendiliğinden çıkarıp atmazlar da yanıldığımızı, kendi hür iradeleri ile örtündüklerini görürsek de biz konuşur ikna ederiz, daha modern minimal tasarımlı odalarda' şeklinde devam edecekmiş tweet, karakter sınırına takılmış. Bir zihin dünyası hiç mi değişmez hiç mi gelişmez?"

Merve Şebnem Oruç: "Siyasal atak' yani 'seçime yönelik hamle' Deva ve Gelecek Partisi gibileri CHP ve CHP'lilere ne kadar güvenebileceğini bir düşünsün. Çay kaşıkları ile uğraşa uğraşa başarılan kazanımları kepçe ile verirsiniz bu zihniyete..."

Abdurrahman Kurt: "Beklentiye bak. Kendiliğinden atmazlarsa yeniden ikna odaları kuracaklar herhalde. Bu millet size gerekeni yapacak sabırlı olun."

Cihat Barış: "Son cümle mealen: Biz iktidara geldiğimizde yeniden çarşafları yırtmaya, başörtüleri kızların başından çekip indirmeye, bir metrekarelik bez parçası demeye, ikna odalarını kurmaya, anayasa mahkemesine götürüp kararları iptal ettirmeye devam edeceğiz!"

Mustafa Ekici: "Ataol bey 80 yaşında, Türkçede sağlam dizeler yazdı, çeviriler yaptı, toplumda yer eden esaslı bir de lafı var: 'yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var...' Evet Ataol beyin bunca yazı/düşün/şiirden ve 80 yılın sonunda geldiği yer dramatik ve komik bir kibir ve 'kesin inanç.'"

Mustafa Sefa Çakır: "Utanç verici bir açıklama. 'Şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler' cinsinden. Zamanında kadınlara zorla başını açtıran zihniyet sanıyor ki şimdi örtülü olanlar baskıyla örtünüyor. Gerçekten çok aciz bir bakış açısı!

Furkan Bölükbaşı: "Bu faşist heriflerin her seçim öncesi demokrat rolü yapmaya çalışıp içlerindeki yobazın dayanamayıp fırlamasından da çok sıkıldım"

Cem Sahir İslam: "Bir şair yaşarken kaç kere kendini öldürür?"