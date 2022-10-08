Tevfik Göksu İBB’nin 2023 bütçesini yasal süre içinde sunamadığını açıkladı!

2023 BÜTÇE TASARINI BAKANLIĞA GÖNDERMEMİŞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetim Genel Müdürü Turan Konak'ın 6 Ekim 2022 tarihli yazısında; "2020 ve 2021 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hariç olmak üzere 2022 yılı bütçe rakamları ve 2023, 2024, 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerine ilişkin yerel yönetimlerden toplanan veriler icmal edilerek butceuygulama@sbb.gov.tr adresine e-posta ile iletilmiştir" deniliyor.

Belediye Kanunu'nun 62 maddesinde "Bütçenin hazırlanması ve kabulü" başlıklı bölüm yer alıyor. Söz konusu maddede; "Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar" deniliyor.





GÖKSU: "BÖYLE BİR BECERİKSİZLİĞİ NASIL BECERDİNİZ?"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: "Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz? CHP'li İBB Başkanı, belediyenin 2023 bütçesini hazırlayıp 'yasal süre içerisinde' ilgili makamlara sunamadı. Yönettiği belediyenin 'hesabını' yapamayanların 'başka hesaplar' peşinde koşmasını İstanbulluların takdirine bırakıyorum."