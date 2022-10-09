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Giriş Tarihi: 9.10.2022 12:45

Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

İHA
Bolu Dağı’nda sağanak ve yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
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