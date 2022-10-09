CHP’li eski vekil şimdi de Kılıçdaroğlu’nu hafız ilan etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yandaşı olan KRT TV'nin canlı yayınına konuk olan CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na methiyeler dizebilme adına Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu ileri sürdü.

"KUR'AN-I KERİM'İ EZBERE BİLİYOR, AYETLERİYLE BİRLİKTE EZBERE BİLİYOR"

Kılıçdaroğlu'nu övmek ve methetmek için Öğüt, şunları söyledi:

"Bizim genel başkan, herkes biliyor bunu. Genel Başkan SSK Genel Müdürüyken umreye gittiğini bana söyledi, herkes biliyor. İbadetini yapar. Ben hacca gittiğimde eşimle beraber genel başkanın yanına gittiğimde inanın samimi söylüyorum Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor. Bu kadar mütevazı bir insan!"