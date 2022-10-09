CHP’li eski vekil şimdi de Kılıçdaroğlu’nu hafız ilan etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yandaşı olan KRT TV'nin canlı yayınına konuk olan CHP'li eski Milletvekili Ensar Öğüt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na methiyeler dizebilme adına Kılıçdaroğlu'nun hafız olduğunu ileri sürdü.
"KUR'AN-I KERİM'İ EZBERE BİLİYOR, AYETLERİYLE BİRLİKTE EZBERE BİLİYOR"
Kılıçdaroğlu'nu övmek ve methetmek için Öğüt, şunları söyledi:
"Bizim genel başkan, herkes biliyor bunu. Genel Başkan SSK Genel Müdürüyken umreye gittiğini bana söyledi, herkes biliyor. İbadetini yapar. Ben hacca gittiğimde eşimle beraber genel başkanın yanına gittiğimde inanın samimi söylüyorum Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle birlikte ezbere biliyor. Bu kadar mütevazı bir insan!"
"NAMAZINI DA KILIYOR, İBADETİNİ YAPIYOR. BÜTÜN TÜRKLER ALEVİDİR"
Sözlerine devam eden Öğüt, bütün Türklerin Alevi olduğunu ifade ederek, "Kesinlikle namazını da kılıyor, ibadetini yapıyor. Bazıları efendim 'Alevidir, şudur' diyorlar. Bütün Türkler Alevidir. Yani Alevi dediğin zaman Muaviye'ye karşı olan Müslümanlardır. Bu Müslümanlar ibadetini camide de yaparlar cemevinde de yaparlar (…)" şeklinde konuştu.
CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ DE KILIÇDAROĞLU İÇİN "UMREYE GİTTİ, SEYİT" DEMİŞTİ
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya daha önce partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na övgülü ifadeler kullanarak Kılıçdaroğlu'nun seyit olduğunu (peygamber soyundan gelen kimse) ve umreye gittiğini ifade etmiş, bu bilgileri ise Kılıçdaroğlu'nun kendisine anlattığını dile getirmişti. Öğüt de bununla ilgili bir kitap yazmıştı.
SAADET DE ÖVMÜŞTÜ: "HİDAYET ALLAH'TAN"
Geçtiğimiz günlerde Saadet Partili Özcan Albayrak da resmi Twitter hesabından yaptığı övgüde Kılıçdaroğlu için "Hidayet Allah'tan. Biz kimsenin imanını ölçemeyiz, kimin hidayete ereceğini de bilemeyiz. Allah bizleri hidayeti kararlardan eylemesin!" ifadelerini kullanmıştı.