Sünnet arabası, şehit babasının adını taşıyan zırhlı araç oldu

İstanbul Beşiktaş'ta 2016 yılında Çevik Kuvvet ekiplerine yönelik düzenlenen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Adem Oğuz'un oğlu Fatih Selim (7) için ailesi, sünnet töreni yapmaya karar verdi. Anne Belkıs Oğuz, evladı Fatih Selim'i tören yapılacak yere polis ekiplerinin götürmesini istedi. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisleri, babasının adının verildiği zırhlı araçla Fatih Selim'in Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki evine gitti. Sünnet kıyafetini giyen Fatih Selim, babasının eve gelen silah arkadaşlarını kapıda görünce duygulandı. Zırhlı araçla alınan Fatih Selim, polis araçlarının konvoyuyla, Hayme Ana Kına Konağı'na getirildi. Çeşitli ziyaretler için kentte bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih Selim'in araçtan inmesine yardım etti. Fatih Selim ile sohbet eden Bakan Kasapoğlu, sünnet töreninde de aileyi yalnız bırakmadı. Anne Belkıs Oğuz ise oğlunun babasının ismini taşıyan zırhlı araçla getirilmesinden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.