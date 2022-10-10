Başkan Şadi Yazıcı: Reklam için kullandığınız kaynaklar ile otobüs alın

Tuzla Belediye Meclisi'nin Ekim ayı görüşmeleri tamamlandı. Tuzla Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ikinci oturumunda Tuzla Belediyesi'nin 2023 yılı performans programı ve bütçe görüşmeleri yapıldı. İkinci oturumda kürsüye çıkan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, önemli açıklamalarda bulundu.

'TUZLA METROSU İLE İLGİLİ 4 TÖREN YAPILDI'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Şubat 2020 yılında bir tören yapıyorsunuz 86 milyon Euro ile 'Yapacağız' diye. '86 milyon Euro aldık Tuzla hattını yapacağız' Biz de 'İnşallah' dedik. Aralık 2020 yılında, '34 milyon Euro daha aldık. Tuzla hattını yapacağız' dediniz bir tören daha yaptınız. Temmuz 2021 yılında Tuzla hattı için 1'inci TBM töreni yapılıyor. 'Bir şeyler başladı herhalde' dedik. Ekim 2021 yılında 2'nci TBM töreni ve 580 milyon Euro kredi ile Tuzla hattında yapılan 4'üncü tören. Tuzla metrosu ile ilgili toplamda 4 tören yapıldı. 2 açılış ve 2 TBM töreni şeklinde yapıldı. Bugün ise metronun iptal edildiğini öğreniyoruz. 4 tören yapılmış, proje iptal edilmiş. Algı yönetiminden başka bir şey değil. 4 tören yaptığınız yeri utanarak iptal etmez. 'Tüm Tuzla'ya metroyu yapacağız' diyorsunuz, her seçimde kullanıyorsunuz. İBB Başkanı oluyor 4 tane tören yapıyor, sonra iptal ediliyor. 'İstanbul trafiğini çözeceğiz, 16 milyon İstanbulluya çalışıyoruz' diyorsunuz. 'İstanbul senin' diyorsunuz, metro yok. Onca alınan paralar nerede? Reklam tabelalarında" dedi.

'REKLAM İÇİN KULLANDIĞINIZ KAYNAKLARİ İLE OTOBÜS ALIN'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "9 ayda İETT hatları ile ilgili belediyemize gelen şikayet sayısı bin 375. Buna metroyu da eklersek 3 bin 750 şikayet. Medeniyet Üniversitesi'nden ulaşım ile ilgili şikayetler geliyordu. Öğrenciler eylem yapıyorlardı. Öğrenciye kıymet çok. Öğrenciler bir otobüs hattı istiyorlar. Öğrencilere 'onu yapacağız bunu yapacağız' diyorlar tık yok. Hemen 'otobüs almamıza müsaade etmiyorlar' diyecekler. İBB'den biraz analitik düşünmesini rica ediyorum. Eğer borçlanmanız yüzde 10'u geçtiyse ve siz ısrarla dış kredi dahil yüzde 10'un üzerinden otobüs alacağım diyerek bu işi çözeceğim diyorsanız, bu topu taca atmaktır. Başka kaynaklarınızı kullanın. Reklam kaynaklarında kullandığınız kaynaklar ile otobüs alın. 58 milyar TL borca girmiş İBB. 40 ayda 58 milyar TL borca girmiş. İBB son 25-30 yıldır yani Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemden itibaren hiçbir zaman bütçesinin yüzde 10 limitine ulaşan borçlanma yapmamıştır. İlk defa İBB böyle bir aciz duruma düşüyor. Yüzde 10 limitinin üzerinde borçlanma talebinde bulunuyor" diye konuştu.

'DİPLOMASI TRAFİĞİ İLE SÖZÜ SAYILAN BİR LİDERİ SİZ 20 YILDIR TÜRKİYE'DE DEVİREMEDİNİZ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Recep Tayyip Erdoğan İBB Başkanıyken bir ay, iki ay, üç ay kesintiler ile birlikte İBB'nin payını alamayarak Başkanlık yaptı. Ama siz bunun edebiyatını yaparken bugün Başkanvekili arkadaş dedi ki, 'Biz almayacak mıyız?' aldınız zaten. Engellendik demeyin. Merkezden tüm paralarınızı alıyorsunuz. Yapmıyorsanız sizin suçunuz. Bu millete ve Tuzla'ya ihanettir. Recep Tayyip Erdoğan üzerinden siyaset yapmaya devam ediyorsunuz. Başka sözünüz yok. Dünya devletlerinin içerisinde yaptığı işlerle bugün Ermenistan-Azerbaycan, Rusya-Ukrayna, Nato ve Birleşmiş Milletler ile beraber tüm diploması trafiği ile sözü sayılan bir lideri siz Türkiye'de deviremediniz 20 yıldır. 20 yıl daha deviremezsiniz. Hayalleriniz ile kalırsınız. Bu ülkede güvenilebilecek tek liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vatandaş biliyor. Size de mıh gibi işleyecekler. Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında İBB Başkanı olduğunda 9 tane İBB'ye ait olan saray vardı. 9 tanesinin önünden halk bile geçemiyordu. Recep Tayyip Erdoğan hepsine el koydu. Hepsini halka açtı" dedi.