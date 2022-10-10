İşte Karlov suikastının planlayıcısı

SABAH Özel İstihbarat ekibi, yurt dışına kaçan FETÖ'nün firari isimlerinin izini sürmeye devam ediyor. Geçen ay, örgütün amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaiyetleri yürüten FETÖ firarisi Cevheri Güven'i Almanya'da saklandığı adreste bularak görüntüleyen SABAH, bu kez çok kritik bir ismin izine ulaştı. O isim, 19 Aralık 2016'da FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan FETÖ imamlarından Abdullah Bozkurt... FETÖ'nün kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın Ankara Temsilcisi olduğu dönemde Karlov suikastının tetikçisi Altıntaş ile irtibatı ortaya çıkan Bozkurt, Avrupa'nın göbeği İsveç'in başkenti Stockholm'de ortadan kaybolarak adeta sırlara karışmıştı. Bozkurt, Rus İstihbaratı'nın takibinden kaçmak için 25 Eylül 2020'de evinin önünde üç kişi tarafından itilerek yere düşürüldüğü iddia ederek adres, araç ve iletişim bilgilerini resmi olarak İsveç'in tüm kayıt sisteminden sildirmişti.SABAH ekibi, uzun süren saha araştırması sonucunda, İsveç merkezli İngilizce yayın yapan 'Nordic Research and Monitoring Network'un kurucusu olan Bozkurt'un kentin Salem bölgesinde yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine bölgeye giden ekibimiz, Bozkurt'un Mosshagestigen Sokağı'nda bulunan 7 numaralı binada 2020'den beri oturduğunu belirledi. Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi SVR'nin kendisini kaçırmasından korkan Bozkurt, evinden nadiren ve kısa süreliğine çıkıyor.SABAH, neredeyse ayda bir kez dışarıya çıkan Bozkurt'u alışveriş merkezinden çıktığı sırada görüntülemeyi başardı. Bozkurt, oturduğu adrese yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Salem Center adlı alışveriş merkezinden çıktıktan sonra Salem Center Otobüs durağında bir süre otobüs bekledi. Bu sırada SABAH'ın objektifine yakalanan Bozkurt'un eski haline göre tanınmayacak bir şekilde giyindiği görüldü. Bozkurt'un, tanınmamak için de top sakal bıraktığı, kırmızı pantolon ve yeşil tişört giyip sarı şapka taktığı, farklı gözlük çerçeveleri ve taktığı müzik kulaklığı ile eski halini bilenlerin görünce tanıyamayacağı bir kılığa girdiği gözlendi. Otobüse binen Bozkurt, iki durak sonra Mosshagen durağında indi ve durağın arkasındaki toprak yoldan saklandığı adrese doğru yürüdü.Bylock kullanıcısı olan Bozkurt, 26 Temmuz 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtı. Eşi ve çocukları da 15 gün sonra firari Bozkurt'un peşinden gitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Gökhan Boydak'ın yürüttüğü 2017/98464 sayılı FETÖ soruşturmasından şüpheli olan Bozkurt hakkında, o dönem İstanbul 2. Sulh Ceza hakimi Nusret Alper Pazarcıkcı tarafından verilen yakalama kararı bulunuyor.Bozkurt'un Stockholm'de 02 Eylül 2018'de kurduğu Nordic Monitör adlı kara propaganda sitesi 2018'den bugüne kadar Türkiye aleyhine 12 bin civarında haber ve podcast yayınladı. Bu yayınlarda ağırlıklı olarak Türkiye'nin iç ve dış politikası, enerji politikaları, savunma sanayisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hedef alınıyor.Bozkurt'un Karlov suikastındaki rolü ise kritik öneme sahip. Bozkurt'un, Today's Zaman Ankara Temsilcisi olduğu dönemde, suikastçı Mevlüt Mert Altındaş'a kiralık ev ayarlayıp suikastı işlemesi için telkinde bulunduğu biliniyor. Bozkurt'la alakalı, itirafçı MİT mahrem imamlarından Salim Zeybek, cinayetten 3 yıl sonra 10 Ekim 2019'da Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya Karlov Suikastıyla alakalı Bozkurt'un cinayetteki rolüyle ilgili ifade verdi. Zeybek ifadesinde, suikasttan hemen sonra MİT İmamı Bülent Bişer'le 'signal' uygulaması üzerinden yaptığı görüşmede, örgütün suikastı FETÖ'nün yapmadığına ilişkin yurt dışında kamuoyu oluşturmak için aralarında üst düzey FETÖ imamlarının da olduğu çalışma grubunun kurulduğunu, bu grupta Bozkurt'un da örgüt lehine algı çalışması için Nordic Monitör üzerinden haber analiz yapmakla görevlendirildiğini dile getirdi.Bozkurt, Türkiye'yle Ermenistan arasında olası bir savaş çıkması durumunda devreye sokulacak 2001'de hazırlanan 'Atmaca' adlı planını internet sitesinde deşifre etti. Bozkurt, bu siteden Libya'da görev yapan MİT personellerinin belgesini de ifşa eden isim olarak biliniyor. Bozkurt, firari durumdayken 6 Mart 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler'in Cenevre Ofisi'nde konuşmacı olarak bir diğer FETÖ firarisi Levent Kenez'le birlikte Türkiye aleyhine kara propaganda yapmıştı.Bozkurt, suikasttan 3 gün önce Twitter'dan "Türkiye'de artık elçilikler güvende değil" şeklinde paylaşım yaptı. Suikasttan hemen sonra ise FETÖ'nün suikasttaki rolünü örtbas etmek için manipülasyon çalışmaları yürüttü.SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Stockholm'de günlerce saha çalışması yaptı.ÇAĞRI OĞUZ