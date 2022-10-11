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Giriş Tarihi: 11.10.2022 19:45

Binali Yıldırım: Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Binali Yıldırım: Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Trabzon’da eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Türk Kızılay’ın “81 İl 81 Anaokulu” projesi çerçevesinde yaptırılan Fatma Tuna Kızılay Anaokulu’nun açılışına katıldı. Ortahisar ilçesinde iş adamı Erol Tuna’nın bağışı ile yaptırılan ve hayatını kaybeden annesinin isminin verildiği  Fatma Tuna anaokulu açılışına Yıldırım’ın yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Eski bakanlar Faruk Nafiz Özak, Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük ülkeyi doğudan batıya kuzeyden güneye birbiriyle yaklaştırdık. Ama bütün bunları yaparken bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Onun içinde her türlü terör örgütü ile PKK, FETÖ, DAEŞ ile amansız mücadele verdik ve bu günlere geldik. Ülkemizin her köşesinde barağımız dalgalanıyor, ocaklarımız tütüyor, yaylalarımızda besicilerimiz işlerini yapıyor, vatandaşımız rahatça seyahat edebiliyor. Dünyada heyecan uyandıran projeler gerçekleştiren kardeşiniz olarak beni Yavuz Selim köprüsü, Çanakkale köprüsü, Marmaray, Avrasya, Ovit bu kadar heyecanlandırmadı. Şu eser çok mütevazi ama bunda duyduğum heyecan ve mutluluk o büyük eserlerden daha fazla. Çünkü buradaki iş geleceğe yatırım. Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır" dedi.

Annesinin ismini verdiği Fatma Tuna Kızılay Anaokulu'nun açılışında konuşan İş insanı Erol Tuna ise,"Her birimiz kendi deneyimlerimiz ile eğitimin ne denli önemli konu olduğunu, toplumun geleceğinin eğitimle geleceğini çok iyi biliyoruz. Düşünen sorgulayan, özgüvenli, yeniliğe açık, dürüst, ailesine ve vatanına bağlı nesiller büyük zorluklarla kurulan ve bugünlere taşınan ülkemizin teminatıdır. Türk Kızılay'ının projesi, bu hedefe sağlım bir şekilde teşkil eden sonuçları itibariyle bizi heyecanlandıran önemli bir atılımdır Bu güzel proje için gönülden Semiha Yıldırım, Türk Kızılayı ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin 81 ilin ilçelerini de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması temennimizdir" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından İl Müftüsü Osman Aydın tarafından yapılan duayla anaokulunun açılışı yapıldı. Binali Yıldırım tarafından Fatma Tuna Kızılay Anaokulunu bağışla yaptıran iş insanı Erol Tuna'ya plaket verildi. Anaokulunda eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Binalı Yıldırım anaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösterileri izledi.

Yıldırım daha sonra anaokulu bahçesinde eşi Semiha Yıldırım ile birlikte fidan dikti.

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Binali Yıldırım: Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır
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