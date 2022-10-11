EGM paylaştı: Türk Polis Teşkilatı’nda intihar olaylarının önlenmesine yönelik atılan adımlar

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Emniyet teşkilatındaki intihar oranlarına yönelik devam eden dezenformasyon girişimlerinin ardından Türk Polis Teşkilatı'nda intihar olaylarının önlenmesine yönelik atılan adımları paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teşkilat içerisinde intihar olaylarının önlenmesine yönelik atılan adımlar 13 madde halinde açıklandı.

3 Mayıs 2021 tarihli Emniyet Teşkilatı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları Yönetmeliği ile düzenli bireysel görüşmelerin zorunlu hale getirildiğinin belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi.