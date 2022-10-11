Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adı Sarıyer’de yaşatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Ekim ayı 2'nci bileşimi Saraçhane'de gerçekleşti.
Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gündem maddelerinin ele alındığı mecliste bazı isimsiz sokak, park ve öğrenci yurduna yeni isim verilmesi konuları gündeme geldi.
Toplantısında, 28 Haziran'da yaşamını yitiren usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın isminin Bağcılar'daki bir öğrenci yurduna verilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Bağcılar'da hizmet verecek öğrenci yurduna, "Özel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu" isminin verilmesi görüşüldü. Oylamada, Türk sinema tarihine damga vuran sanatçılardan Cüneyt Arkın'ın isminin, oy birliğiyle öğrenci yurduna verilmesi kararlaştırıldı.
Sarıyer Tarabya Mahallesi'ndeki isimsiz bir sokağa, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verilmesi maddesi de oybirliğiyle karara bağlandı.
Pendik Batı Mahallesi'ndeki isimsiz parka, 20 Ocak 2020'de 97 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın ismi verildi. Oylamada, parkın adının "Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı" olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.
Mecliste, Pendik'teki isimsiz bir sokağa "Şehit Ahmet Muharrem Turan Sokağı", Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'ndeki isimsiz parka da "Şehit Tevfik İnan Parkı" isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Ümraniye'deki Başak Sokağı'nın isminin de "Şehit Emre Büyükyıldırım Sokağı" olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.