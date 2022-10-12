CHP’li başkanın adamları dükkan basıp yağmaladı

Hatay'ın Samandağ İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın vukuatları bitmek bilmiyor. Geçen Temmuz'da Samandağ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nden, amcasının oğlu Nebil Eryılmaz için bir işyeri istedi. Kooperatif Başkanı Mahmut Hocaoğulları da yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini talep etti. Hocaoğulları'nın iddiasına göre, bu cevaba sinirlenen Refik Eryılmaz, esnafları, "Ben belediye başkanıyım böyle bir şey olmaz, dükkânlarınızı başınıza yıkarım" şeklinde tehdit etti. Bunun üzerine Mahmut Hocaoğulları 1 Ağustos 2022'de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ertesi gün işyerine geldiğinde ise camlarının kırıldığını ve mobilyalarına zarar verildiğini gördü. Yaşadıklarını SABAH'a anlatan kooperatif başkanı Mahmut Hocaoğulları, "Refik Eryılmaz beni belediyeye çağırıp, kuzenin dükkân işinin ne olduğunu sordu.Ben de 'yasal yükümlülüklerini yerine getirsin dükkânı verelim' dedim. Bana 'bu kooperatif başkanlığı sana yakışmıyor. İşyerlerinizi alıp orayı da başınıza yıkarım' tehdidinde bulundu. Kendisine bu kadar esnaf ve sanatkârların tehdit etmesinin doğru olmadığını söyledim. Bu tehditkâr davranışlarından dolayı 1 Ağustos'ta savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ertesi gün işyerime, yani kooperatif yazıhanesine geldiğimde, giriş kapısının camı ile içerideki mobilyaların kırıldığını gördüm. Kooperatif karar defteri, üye kayıt defteri, üyelerin kira sözleşmelerinin bulunduğu çantayı çalmışlar. Yaklaşık 5 bin TL zarara uğratıldım. Benim şikâyetimden hemen sonra bu olayın yaşanması gerçekten düşündürücü" diye konuştu.