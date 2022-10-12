Kızlarımızın hayallerine ulaşması en büyük gayemiz

Emine
Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı Twitter paylaşımında "Türkiye'nin de öncülüğünde 2012 yılında, sahip oldukları haklardan tam ve etkili bir şekilde faydalanamayan kız çocuklarına ses olmak için ilan edildi. Dün olduğu gibi bugün de temel gayemiz, kız çocuklarımızı her alanda daha da güçlendirmek. Yegane umut kaynağımız, kızlarımızın dünyanın her yerinde engellere takılmadan hayallerine ulaştığını görmek" ifadelerini kullandı.
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ'NDE MECLİS'E PASTALI ZİYARET
"11 EKİM
Dünya Kız Çocukları Günü" nedeniyle Bilecik'ten gelen 11 Ekim doğumlu 25 kız çocuğu Meclis'i ziyaret etti. Grubu karşılayan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı beraberindekilerle üzerinde "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" yazılı pasta kesti ve kız çocuklarıyla hatıra pozu çektirdi.