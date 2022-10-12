Maarif Vakfı Kazakistan’da da eğitim vermek istiyor

Türkiye Maarif Vakfı dünya genelindeki eğitim faaliyetlerine devam ederken, bir yandan FETÖ'ye ait okulları da devralmayı sürdürüyor. Türkiye'nin eğitimde uluslararası markası Maarif Vakfı, Kazakistan'da da eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyor. Bu kapsamda 6 yıl önce başlayan görüşmeler devam ediyor. Kazakistan'da FETÖ iltisaklı olarak bilinen Kazak Türk Eğitim Vakfı (KATEV) çatısı altında faaliyet yürüten kurumlar Kazakistan hükümeti tarafından kurulmuş olan Bilim ve Inovasyon Vakfı'na devredildi. Maarif Vakfı'nın Kazakistan'da tüzel kişiliğin oluşturulması ve faaliyetlerinin başlayabilmesi için Türkiye- Kazakistan Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem toplantısı eylem planında taraflarca kabul edildiği üzere Kazak Invest ile Türkiye Maarif Vakfı arasında bir mutabakat zaptı imzalanması bekleniyor.