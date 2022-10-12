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Giriş Tarihi: 12.10.2022 15:24 Son Güncelleme: 12.10.2022 15:38

Putin'in Türkiye açıklaması Bahadır Erdem ve Nevşin Mengü'yü rahatsız etti! Tepki çeken paylaşımlar...

Putin’in Türkiye açıklaması Bahadır Erdem ve Nevşin Mengü’yü rahatsız etti! Tepki çeken paylaşımlar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Enerji Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı için Türkiye'de büyük bir doğal gaz dağıtım merkezi kurulabileceğini ifade etti. Putin'in bu açıklaması İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve gazeteci Nevşin Mengü'yü rahatsız etti. İki isim de sosyal medya hesaplarından tepki çeken paylaşımlarda bulundu. İşte detaylar...

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine "özel askeri operasyon" başlatmasının ardından tüm dünyada enerji ve gıda krizi patlak verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile diplomatik temaslarını sürdürerek her fırsatta savaşın taraflarını sağduyuya davet etti. Bu sürecin sonunda Türkiye; tahıl koridoru, esir takası gibi meselelerde arabuluculuk rolü üstlenerek dünyanın gıpta ettiği diplomatik başarılara imza attı.

DOĞAL GAZ SEVKİYATINDA "TÜRKİYE" FORMÜLÜ

Son olarak Batı'nın yaptırımları üzerine Rusya, Avrupa'ya gaz akışını keserken, "Türkiye formülü" gündeme geldi.

Enerji Zirvesi'nde konuşan Putin, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı için Türkiye'de büyük bir doğal gaz dağıtım merkezi kurulabileceğini ifade etti. Putin, "Türkiye'de Avrupa için doğalgaz merkezi kurabiliriz. Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" ifadelerini kullandı.

MUHALEFET RAHATSIZ OLDU

Türkiye diplomatik başarılarına her gün bir yenisini daha eklerken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu açıklamaları muhalefeti rahatsız etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesaplarından tepki çeken paylaşımlara imza attı, bu kadarına da "pes" dedirtti.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Putin'in Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için AK Parti il başkanı gibi çalıştığını ifade etti.

Putin'in "Türkiye'de Avrupa için doğalgaz merkezi kurabiliriz." açıklaması İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'i de rahatsız etti. Erdem ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Putin belli ki Cumhur İttifakına katılmış…" dedi.

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Putin'in Türkiye açıklaması Bahadır Erdem ve Nevşin Mengü'yü rahatsız etti! Tepki çeken paylaşımlar...
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