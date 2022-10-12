Putin’in Türkiye açıklaması Bahadır Erdem ve Nevşin Mengü’yü rahatsız etti! Tepki çeken paylaşımlar...

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine "özel askeri operasyon" başlatmasının ardından tüm dünyada enerji ve gıda krizi patlak verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile diplomatik temaslarını sürdürerek her fırsatta savaşın taraflarını sağduyuya davet etti. Bu sürecin sonunda Türkiye; tahıl koridoru, esir takası gibi meselelerde arabuluculuk rolü üstlenerek dünyanın gıpta ettiği diplomatik başarılara imza attı.