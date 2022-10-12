Yargıtay’a seçilen 10 yeni üyenin daireleri belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'daki ceza ve hukuk dairelerindeki boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için bir süredir çalışma yürütüyordu. HSK, emekli olan 21 Yargıtay üyesinin yerine 10 üye seçimini gerçekleştirdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci Başkanlığında toplanan HSK Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 üye seçti. Buna göre, Döndü Deniz Bilir, Emine Erdoğan, Hamit Yelken, Alpaslan Azapağası, Abdullah Alacahan, Sırrı Topluyıldız, Deniz Gül, Nurullah Bodur, Necmi Apaydın ve Ali Murat Soylu Yargıtay üyesi olarak seçildi.

Seçimin ardından üyeliğe seçilen isimlerin hangi daireye gideceğine ise Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu karar verdi. Kurul, seçimin ardından toplanarak yeni seçilen 10 üyenin gideceği daireleri belirledi.

İŞTE YENİ ÜYELERİN GÖREV YAPACAĞI DAİRELER

Daire Başkanlıkları ve üyelerin talep, ihtiyaç, iş ve kadro durumları ile mevcut üyelerin emeklilik takvimleri gözetilerek alınan kararla, Döndü Deniz Bilir Yargıtay 11. Hukuk Dairesinde, Necmi Apaydın Yargıtay 7. Hukuk Dairesinde, Hamit Yelken Yargıtay 1. Hukuk Dairesinde, Sırrı Topluyıldız Yargıtay 11. Ceza Dairesinde, Alpaslan Azapağası, Ali Murat Soylu ve Emine Erdoğan Yargıtay 9. Ceza Dairesinde, Deniz Gül, Abdullah Alacahan ve Nurullah Bodur ise Yargıtay 10. Ceza Dairesinde görevlendirildi.

Ayrıca, dairelerin iş ve kadro durumu gözetilerek Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görev yapan Yargıtay üyesi Yunus Nadi Kolukısa Yargıtay 2. Ceza Dairesinde, Yargıtay üyesi Oktay Erdoğan ise Yargıtay 10. Ceza Dairesinde görevlendirildi.