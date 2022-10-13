Asırlık çınarlara nasıl kıydınız

İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi Atatürk Mahallesi'nde yol açmak için 30'a yakın asırlık çam ağacını kökünden kesti. Gelen tepkiler üzerine Belediyeden yapılan açıklamada, 'ağaçlar kuruduğu ve yeni açılan yol güzergahında kaldığı için kesildi' denildi. Ancak SABAH tarafından olay yerinde çekilen fotoğraflarda ağaç köklerinin canlı olması dikkat çekti. Yolun bölgede yapılan villa inşaatlarına yol için açıldığı iddia edildi.Seferihisar Sakızağacı Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği yetkilileri, ağaçların neden kesildiğine ilişkin Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Seferihisar Belediyesi'nden bilgi istedi. Belediyeden gelen yanıtta "Belirtilen adreste kesilen ağaçlar kurumuş olduğu ve yeni açılan yol güzergahında kaldığı için kesilmiştir' ifadelerine yer verildi.Oysa, belediyenin verdiği resmi yanıt gerçeği yansıtmıyordu. Bölge sakinleri kuruyan bir tane bile ağacın olmadığını belirtirken, sadece kökleri kalan ağaçları yerinde inceleyen SABAH ekibi, tüm ağaç köklerinin canlı olduğunu belgeledi.Gezi Parkı'nda ağaçlar kesiliyor bahanesiyle ortalığı yangın yerine çevirenlere kol kanat geren CHP'nin bu davranışı pes dedirtti. Atatürk Mahallesi sakinleri ise yaz aylarında ağaçların gölgesinde piknik yaptıklarını belirterek, yaşananlara tepki gösterdi. Vatandaşlardan Niyazi Yemişçi (58), "Yazın insanlar bu ağaçların gölgesinde piknik yapardı. Kuruyan bir tane bile ağaç yoktu. 30'a yakın ağacı acımadan kestiler" diyerek tepkisini dile getirdi.SABAH'a konuşan mahalle sakini Niyazi Yemişçi (58), "Seferihisar Belediyesi 30'a yakın ağacı yol için acımadan kesti. Herkes bu manzarayı görünce çok üzüldü. İçimiz sızladı. Etrafta o kadar boş arazi varken yolu başka bir yerden de geçirebilirlerdi. Şimdi açılan yolun etrafından villalar yükseliyor" dedi.