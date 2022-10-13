HSK Genel Kurulu Yargıtay’a 10 üye seçti: Şehit generalin eşi Yargıtay Üyesi oldu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'da 21 üyenin emekliliğe ayrılmasıyla boşalan ceza ve hukuk dairelerindeki üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için dün Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi. Ankara BAM Daire Başkanı Döndü Deniz Bilir, HSK Kurul Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Deniz Gül, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Murat Soylu, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adana BAM Daire Başkanı Nurullah Bodur, Ankara BAM Üyesi Emine Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Hamit Yelken Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu. Yargıtay üyesi seçilen Ankara BAM Daire Başkanı Emine Erdoğan'ın İdlib Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi olduğu öğrenildi.Yargıtay üyeliğine yeni seçilen 10 üyeden 7'sinin ceza, 3'ünün ise hukuk dairelerinde görevlendirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre Deniz Gül, Abdullah Alacahan ve Nurullah Bodur 10. Ceza; Alpaslan Azapağası, Ali Murat Soylu ve Emine Erdoğan 9. Ceza; Sırrı Topluyıldız ise 11. Ceza dairelerinde görevlendirildi. Döndü Deniz Bilir'in 11. Hukuk, Necmi Apaydın'ın 7. Hukuk, Hamit Yelken'in de 1. Hukuk Dairesine görevlendirilmesi kararlaştırıldı.