Kadınlar her alanda ‘ben de varım’ diyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) öncülüğünde her yıl düzenlenen 7. İnovasyonda Kadın Kampı'nın açılış töreni dün İstanbul Şişli'de bir otelde gerçekleştirildi. Turkuvaz Medya Grubu'nun da sponsorları arasında yer aldığı projenin açılışında konuşan KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, projeyi öncelikle çalışma hayatında, kadın erkek arasındaki fırsat eşitliğini tesis etmenin çok önemli bir adımı olarak gördüklerini kaydetti. Bayraktar, "Projeyi 2015'te hayata geçirirken, inovatif fikirleri olan ve girişimcilik alanında kendini geliştirmek isteyen kadınlara ulaşmayı hedeflemiştik. Kadınların girişimcilik yeteneklerinin artmasına ve bu sayede yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamayı amaçladık. Türkiye'nin her yerindeki kadın girişimcilerimize, sürdürülebilir eğitim ve mentorluk desteği sağladık. Projemize bu yıl yine yüzlerce kadın girişimci başvurdu. Her bir "iyi fikri" ve projeyi büyük bir titizlikle inceledik. İçlerinden seçilen 30 girişimci, inovasyon kampımıza katılmaya hak kazandı. Bu yılki proje içeriklerine baktığımızda görüyoruz ki, kadınlar artık çalışma hayatının her alanında ve tüm sektörlerde "ben de varım" diyorlar." dedi Bu yılki proje adaylarının Sağlık ve Eğitim Teknolojileri, Geri Dönüşüm, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ, Lojistik, Gıda, Ulaşım, Tarım, Tekstil, Yazılım gibi alanlarda olduğunu kaydeden Bayraktar, ödüle değer görülecek projelerin 16 Ekim'de törenle açıklanacağını kaydetti.