Kardeşini kurtarmak için evlat nöbetinde

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor. 316 ailenin sürdürdüğü eylemde yaklaşık 4 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan kardeşi Süleyman Çetinkaya'yı terörün elinden kurtarmak için mücadele veren abla Zekiye Bozdağ, çocuklarıyla birlikte kar kış demeden kardeşi için eylem yapıyor. Kardeşinin HDP Diyarbakır İl Gençlik Kolları aracılığıyla kandırılıp dağa gönderildiğini belirten Zekiye Bozdağ, "Bizim Türk-Kürt diye bir sonumuz yoktur" dedi.