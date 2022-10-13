MHP lideri Bahçeli talimatı verdi! Başbuğ Türkeş’in memleketine cemevi yapılıyor





Bahçeli'nin grup toplantısında 'Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir' ifadesi de bunun bir göstergesidir. Onun tavrı tüm ülkücülerin tavrıdır. İmkanlar nispetinde camilere nasıl bakıyorsak cemevlerine de aynı bakış açısıyla bakar, yenilerini yaparız. Türkeş'in de Aleviler ile ilgili hassasiyeti aynıydı. Bizler de onlardan öğrendiğimiz her şeyi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.