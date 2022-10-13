Millet Bahçesi ve dev buz pisti açılışa hazır

İstanbul'da Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin resmi açılış töreni yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı To plu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle Beştelsiz Mahallesi'ndeki askeri lojmanların taşınmasının ardından boşalan alan, millet bahçesi olarak düzenlendi. Bir yıl önce fiilen ziyaretçilerini kapılarını açan Zeytinburnu Millet Bahçesi çocuk oyun ve etkinlik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil alan, süs havuzları ile sosyal tesisin yer aldığı 63 bin metrekarelik alana kurulu.Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy "Burası bizim 20 yıllık hayalimizdi. Bahçede ücretsiz internetimiz var. Resmi açılışını yapacağımız Zeytinburnu Buz Adası da Avrupa ölçeğinde de iddialı bir tesis. Aynı zamanda orada Bilim Zeytinburnu'nu hizmete aldık" dedi.