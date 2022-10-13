Pençe-Kilit’ten acı haber: 1 şehit

Irak'ınkuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han (25), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han'ın şehadet haberi Van'ın Gevaş ilçesi Hişet Mahallesi'nde oturan ailesine askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Han'ın naaşının Hakkâri'de düzenlenecek törenin ardından memleketi Gevaş'a getirileceği ve bugün öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler şehit Han için başsağlığı mesajı yayımladı.Öte yandan Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.