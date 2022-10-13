Şehit kızının çağrısına 6'lı masa sessiz kaldı! "Mevlitte helalleşmeye beklerim"

Sessizliği bürünen 6'lı masa şehitler için düzenlenen mevlit programına gelmezken şehit kızı Demir, "Annemin yüreğine sızı bırakanlara, kız kardeşimin hayallerini yetim bırakanlara, gömleğime babamın kanının damlatanlara inat, dünya kız çocuklarının olduğu bugünde boynumuzu bükük bırakanlara inat yaramıza yarenlik edenlere selam olsun" dedi.
Türkiye'nin sınır ötesi düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü YPG/PKK'lıların Suriye tarafından 10 ve 11 Ekim 2019'da Mardin Nusaybin'de sivillere yönelik yaptığı havanlı ve roketatarlı saldırılar, 4'ü çocuk 12 kişiyi hayattan kopardı. Hain saldırılar anne, baba, kardeş ve eşleri gözü yaşlı, 24 çocuğu yetim, 3 çocuğu da öksüz bıraktı.
6'LI MASAYI DAVET ETTİ
Saldırıda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in gazeteci kızı Gülay Demir, günler öncesinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya çağrıda bulundu. Demir, "Helal lokma dokunmayacaksa, PKK'lı sözde gazetecileri savunmaktan zaman kalacaksa, ülkesini seven bir gazeteci olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ve 6'lı masayı, bir terör saldırısında şehit olan babam ve 10'larca mazlumun şahadetinin 3.senesinde verilecek mevlitte helalleşmeye beklerim" diyerek sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek paylaşımda bulundu.
DEVLET ERKANI YALNIZ BIRAKMADI
Şehit kızının çağrısına sessiz kalan 6'lı masadan ses çıkmazken şehit olan 12 kişi için Nusaybin'de anma programı düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, protokol üyeleri, siyasi partiler, STK temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okunurken şehitler için dualar edildi. Saldırıda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in gazeteci kızı Gülay Demir ise o acı günü hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirdi.
Demir, Yıllarca bu bereketli toprakları kana sulayanlara inat, çukur açıp bomba yerleştirenlere inat, o çukurlara ektiğimiz umutların ve fidanların yeşerdiği müjdesiyle selamlıyorum. Kürkçe mevlidi yasakladılar diyen zihinlere inat, Türkçe, Kürkçe ve Arapça mevlit okutulup bu kardeşliğin bütün dillerden üstün ve yüce olduğunu yedi cihana duyurduğumuz için sizleri en içten dileklerimle selamlıyorum. Şehit ailelerine küfrüler edip, kahvaltı davetlerine göz kırpanlara inat, şehit cenazelerinde kahkahalar atanlara inat, ilk günden bugüne acılarımızı acımız bildiğimiz, gözyaşımıza ve söz yaşlarımıza ortak olduğunuz için selamlıyorum. Annemin yüreğine sızı bırakanlara, kız kardeşimin hayallerini yetim bırakanlara, gömleğime babamın kanının damlatanlara inat dünya kız çocuklarının olduğu bugünde boynumuzu bükük bırakanlara inat, yaramıza yarenlik edenlere selam olsun" dedi.
ŞEHİT DEMİR'İN KIZI GÜLAY'IN GETİRDİĞİ ÇİÇEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı ocak ayında düzenlenen partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda güvenlik güçlerinin ve Suriye Milli Ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemeyen hainlerin sivilleri hedef aldığını ifade etmiş ve ardından şunları aktarmıştı: "Bu saldırılarda 22 sivil vatandaşımız şehit oldu, 189'u da yaralandı. İşte bunlardan biri de Mardin Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir kardeşimizdi. Önümde gördüğünüz şu saksı, onun kabrindeki topraktan alınmış, bu saksı yapılmış. Kızı da bana bunu getirdi."
"ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM"
Başkan Erdoğan konuşmasının ardından kürsüye çıkan şehit kızı Gülay Demir'in yaptığı konuşma hafızalara kazınmıştı. Demir, "Kürt çocukları üzerinden tiyatrolar yapıldı, filmler çevrildi. Ama artık bilmeliler ki o tiyatrolarda perdeler kapandı, filmler vizyona artık girmiyor. Kürt çocukları kendi senaryolarıyla kendi filmlerinin kahramanları oluyorlar. Ben bugün buradan bütün cesur şehit çocuklarına, babalarının ardından ayakta durmayı başarabilen yiğit kızlara selamlarımı gönderiyorum. Mazlumlar için inşirah var, zalimler için yaşasın cehennem" demişti.