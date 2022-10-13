Şehit kızının çağrısına 6'lı masa sessiz kaldı! "Mevlitte helalleşmeye beklerim"

ŞEHİT DEMİR'İN KIZI GÜLAY'IN GETİRDİĞİ ÇİÇEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı ocak ayında düzenlenen partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda güvenlik güçlerinin ve Suriye Milli Ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemeyen hainlerin sivilleri hedef aldığını ifade etmiş ve ardından şunları aktarmıştı: "Bu saldırılarda 22 sivil vatandaşımız şehit oldu, 189'u da yaralandı. İşte bunlardan biri de Mardin Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir kardeşimizdi. Önümde gördüğünüz şu saksı, onun kabrindeki topraktan alınmış, bu saksı yapılmış. Kızı da bana bunu getirdi."