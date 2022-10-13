Şehit oğlunun odasını müzeye dönüştürdü! 10 yıl geçmesine rağmen acısı hala yüreklerde

"ÜNİFORMAM İLE ŞEHİT DÜŞECEĞİM"

Şehit Dinçer Ersoy'un çok neşeli bir çocukluk yaşadığını, ailesine, vatanına ve milletine aşırı düşkün olduğunu anlatan Ersoy "18 Ekim 1990 tarihinde bir tutam sakal ile doğdu. Biz endişelendik. Ben böyle endişelenince de eşim gidip bu durumu biraz sormuş, soruşturmuş. Çok özel bir çocuk olduğunu söylemişler. Eşim bana bunu yansıtmadı ve 9 yaşına geldiğinde bir sabah uyanıp "Anne biliyor musun? Ben büyüdüğümde asker olacağım ve şehit olacağım, bu sakalımı da orada keseceğim" dedi. Ben de üzerine pek konduramadım bir yerden duymuştur dedim. Kurban olduğunu söyledi bana. 'Benim kurbanımı kesin, ben askere gidince sakalımı orda keseceğim ve üniformam ile şehit düşeceğim" dedi. Ben buna çok üzüldüm, kızdım oğlum böyle şeyler söyleme sakın dedim. Yoksa seni askere göndermem dedim. Bana "Tamam anne" dedi. Zaten üçüncü kez demeye kalmadan şehit oldu. 12 yaşına gelince biz kurbanını da kestik ve o çok güler yüzlü, çok neşeli, sevecen bir çocuktu kimseleri kırmazdı, kimseleri üzmezdi elinden geldiği kadar herkesin yanında olmak isteyen bir çocuktu. Demek ki rabbim onu o mertebeye layık görmüş." diye konuştu.