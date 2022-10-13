Yalanın Sözcü’sü

"Türkiye'niniki yüzü" başlığıile haber yapanSÖZCÜ'nün, "Birkuş sütü eksik"denilerek verdiğifotoğraftan CHP'li isimlerikasıtlı olarak kestiği, kadrajdasadece AK Partili isimleri bıraktığıortaya çıktı.Sözcü'nün manşetten verdiğihaberde Adana'da geçtiğimizcumartesi günü düzenlenen6. Uluslararası LezzetFestivali'nin gala yemeğindenfotoğraf karesi kullanıldı.Ancak fotoğraftan CHP'liBüyükşehir Belediye BaşkanıZeydan Karalar ve diğer CHP'liisimler kesilerek, sadece AdanaValisi Süleyman Elban ile AKPartili 4 Adana milletvekilininfotoğraflarına yer verildi.Gazete manşetinde AKPartili milletvekillerininbulunduğufotoğrafın üzerine"Bir yandaşatafatlı, bir kuşsütü eksik" yazarken,diğer yanda mevsimlik tarımişçisi ailenin yer sofrasındakifotoğrafını "11 kişinin çorbayatalim ettiği sofralar" yazarakalgı yaratmaya çalıştı.Sofrada bulunan milletvekilleriolaya tepki gösteriken, gazetenindezenformasyon haberineCHP'li belediye başkanı ZeydanKaralar bile tepki gösterdi.Karalar, kasıtlı yapılan bu kurgudandolayı gazeteyi aradığınıve yapılanın yanlış olduğunusöylediğini aktararak, "Bir deüstelik fotoğraftan bizi çıkartmışlar,Valimiz ve AK Parti milletvekillerinresimlerini koymuşlar.Yakışır ve doğru bir şeydeğildi" dedi.