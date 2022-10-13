Yalanın Sözcü’sü

"Türkiye'nin
iki yüzü" başlığı
ile haber yapan
SÖZCÜ'nün, "Bir
kuş sütü eksik"
denilerek verdiği
fotoğraftan CHP'li isimleri
kasıtlı olarak kestiği, kadrajda
sadece AK Partili isimleri bıraktığı
ortaya çıktı.
Sözcü'nün manşetten verdiği
haberde Adana'da geçtiğimiz
cumartesi günü düzenlenen
6. Uluslararası Lezzet
Festivali'nin gala yemeğinden
fotoğraf karesi kullanıldı.
Ancak fotoğraftan CHP'li
Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeydan Karalar ve diğer CHP'li
isimler kesilerek, sadece Adana
Valisi Süleyman Elban ile AK
Partili 4 Adana milletvekilinin
fotoğraflarına yer verildi.
Gazete manşetinde AK
Partili milletvekillerinin
bulunduğu
fotoğrafın üzerine
"Bir yanda
şatafatlı, bir kuş
sütü eksik" yazarken,
diğer yanda mevsimlik tarım
işçisi ailenin yer sofrasındaki
fotoğrafını "11 kişinin çorbaya
talim ettiği sofralar" yazarak
algı yaratmaya çalıştı.
Sofrada bulunan milletvekilleri
olaya tepki gösteriken, gazetenin
dezenformasyon haberine
CHP'li belediye başkanı Zeydan
Karalar bile tepki gösterdi.
Karalar, kasıtlı yapılan bu kurgudan
dolayı gazeteyi aradığını
ve yapılanın yanlış olduğunu
söylediğini aktararak, "Bir de
üstelik fotoğraftan bizi çıkartmışlar,
Valimiz ve AK Parti milletvekillerin
resimlerini koymuşlar.
Yakışır ve doğru bir şey
değildi" dedi.