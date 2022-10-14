Bakan Kurum, Zeytinburnu’ndaki açılışta konuştu: Biz milletimizin gönlünün derdindeyiz

Bakan Kurum, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ''Türkiye Yüzyılı'' vizyonuna değer katacak ve Zeytinburnu'na kazandırılacak eserlerin açılışını yapmaktan heyecan duyduklarını ifade etti.

"BİRÇOK ESERİ İSTANBUL'A KAZANDIRDIK"

İstanbul ve burada yaşayan vatandaşlar için milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatlarıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Kurum, Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesiyle, 500 bin sosyal konut, 1 milyon sosyal konut yapılacak altyapılı arsa ve 50 bin iş yeri ile altyapı yatırımlarını, millet bahçelerini ve birçok eseri ülke ile İstanbul'a kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

"AZİZ MİLLETİMİZİN DUASININ DERDİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'un 7 tepesi, 39 ilçesinde projeleri, eserleri ve imzaları olduğunu belirten Kurum, bugün de Zeytinburnu'na millet bahçesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediyenin iş birliğinde inşa edilen Buz Adası'nı armağan ettiklerini kaydetti.

Zeytinburnu'nda masmavi göğün altında surların çevrelediği kadim tarihi gördüklerini dile getiren Kurum, "Ziyaret ettiğimiz mahallelerimizin her bir köşesinde, adım attığımız her bir sokağında bu tarihin izleriyle yaşayan siz değerli milletimizi görüyoruz. En kutlu müjdelerle başkent yapılmış bu kadim şehir için, sizler için daha hangi projeleri yapabiliriz, gönüllere hangi hizmetlerimizle girebiliriz, biz hep bunun derdinde olduk. Biz milletimizin gönlünün derdindeyiz. Aziz milletimizin duasının derdindeyiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI İDEALİYLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, attıkları her adımda, her projede milletin geleceğini düşündüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İşte bu anlayışla Zeytinburnu Millet Bahçemizin açılışı ile ilçemizin tarihi çehresine yemyeşil renk katıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin yemyeşil ağaçların gölgesi altında sıhhat bulması için canla başla çalışıyoruz. Yine açılışını yapacağımız olimpik ölçülere sahip Türkiye'nin en büyük buz pisti olan Buz Adamızda da gençlerimiz, çocuklarımız eğlenecek. Burada nice sporcular yetişecek. Ben inanıyorum ki sporcularımız Zeytinburnu'nda Buz Adası'nda gerçekleştirilecek müsabakalarda al bayrağımızı en güzel şekilde temsil edecek. Biz gençlerimize güveniyoruz, Zeytinburnu'muza güveniyoruz, İstanbul'umuza güveniyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

Bakan Kurum, konuşmasını, "Yıllar sonra inşallah burada, bu meydandan bakıldığında icraatlarımızdan, ektiğimiz bir fidandan söz ediliyorsa, bu millet işin ehliyle, büyük bir liderle yol almış demektir. Bu millete, bu ülkeye, bu sevgiye hak ettiği karşılığı verebilmişiz demektir. Bir iş ehline verilirse hizmet olur, eser olur. Ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur. İnşallah 2023 sonrasında da bu topraklar Türkiye Yüzyılı idealiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizle birlikte yol yürümeye devam edecektir." şeklinde tamamladı.