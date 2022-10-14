Bakanlık ve THY arasında imzalar atıldı: Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları artık yüzde 50 indirimli uçacak

"BİLETLERİNİ İNDİRİMLİ OLARAK ONLİNE ORTAMDA ALABİLECEKLER"



Törende bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugün burada şehit yakınlarımız, gaziler, gazi yakınlarımız ve engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli bir hizmeti paylaşmak üzere bir araya geldik. Türkiye'nin iftihar markası Türk Hava Yolları'yla imzalayacağımız iş birliği protokolümüzle birlikte artık şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleri indirimli uçabilecekler, engelli vatandaşlarımız ve refakatçileri biletlerini indirimli olarak online ortamda alabilecekler. Günümüz dünyasında havayolu ulaşımının gerekliliği ve kolaylığı düşünüldüğünde bu hizmetle birçok hayata dokunmuş ve vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmış olacağız. Türk Hava Yolları, uluslararası arenada gururumuz olmayı başarmış, Türkiye'nin öncü markası. Bu marka ile Bakanlığımızın hizmet ulaştırdığı vatandaşlarımızı bir araya getirmekten ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile imzalayacağımız bu protokolle elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşımı sağlayacağız. Böylece THY ile yolculuklarında indirimden yararlanacak şehit yakını, gazi, gazi yakını ve engelli vatandaşlarımızın T.C. kimlik numarasıyla anlık sorgulama yapması mümkün olacak. Sistem hayata geçtiğinde, bilet alım işlemlerinde, bilgiler internet ortamına girilir girilmez bu indirim hak sahibi vatandaşlarımıza online olarak direkt uygulanacak. Bu sayede engelli vatandaşlarımız ve refakatçileri, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız evlerinden dahi çıkmadan indirimli bilete kolaylıkla ulaşabilecekler. Engelli bireylerin acenteye gitme zorunluluğu ortadan kalkmış olacak. Hem havayolu ulaşımına kolay erişim, hem zamandan kazanım, hem de yapılan indirimle sosyal hayatın içinde daha fazla yer alma imkanı doğacak. Bakanlığımızın özellikle ulaşımla ilgili hak sahibi olan vatandaşlarımıza birçok desteği bulunmaktadır. Bu kapsamda, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri, şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demiryolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından ücretsiz yararlanmaktadır. Engelli vatandaşlarımız ile refakatçileri de yine şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar" dedi.