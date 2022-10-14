Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Han, memleketinde toprağa verildi. Şehit için ilk tören Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yapıldı. Törenin ardından şehidin naaşı, helikopter ile memleketi Van'a gönderildi. İkinci töreni Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Gevaş ilçesine uğurlandı. Şehit Han'ın (25) Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından omuzlarda taşınarak Gevaş Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törende, şehidin annesi Naciye, babası Mehmet Salih ve kardeşlerini, askerler ve yakınları teskin etmeye çalıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile protokol üyeleri şehidin ailesine başsağlığı diledi. Öğle vaktinde cenaze namazının kılınmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık dua etti. Demirtaş, Balcı ve protokol üyeleri tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Müşra Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.