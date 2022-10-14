Putin’in Türkiye formülü İYİ Parti’li Çıray’ı rahatsız etti: Cumhur İttifakı’nın üçüncü üyesi

"TÜRKİYE'YE KAR ALIP SATABİLECEKSE DESTEK VERİRİZ"

2018 yılında Türk Akım'ın açılış töreninde Putin yaptığı konuşmada Türkiye'nin doğalgaz merkezi haline geleceğini söylemişti.

Türkiye doğalgazı depolayıp buradan kendisi de kar alıp satabilecekse bu olabilecek bir şeydir ve buna destek verir ve kendi dönemimizde de bunu yapmaya çalışırız." diye konuştu.

Çıray'ın bu ifadelerine konuklar arasındaki CHP'nin eski vekilllerinden Berhan Şimşek, "Aynen öyle!" ifadeleriyle Çıray'ı onaylayarak destek verdi.