Putin’in Türkiye formülü İYİ Parti’li Çıray’ı rahatsız etti: Cumhur İttifakı’nın üçüncü üyesi

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine "özel askeri operasyon" başlatmasının ardından tüm dünyada enerji ve gıda krizi patlak verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile diplomatik temaslarını sürdürerek her fırsatta savaşın taraflarını sağduyuya davet etti. Bu sürecin sonunda Türkiye; tahıl koridoru, esir takası gibi meselelerde arabuluculuk rolü üstlenerek dünyanın gıpta ettiği diplomatik başarılara imza attı.
DOĞAL GAZ SEVKİYATINDA "TÜRKİYE" FORMÜLÜ
Son olarak Batı'nın yaptırımları üzerine Rusya, Avrupa'ya gaz akışını keserken, "Türkiye formülü" gündeme geldi.
Enerji Zirvesi'nde konuşan Putin, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı için Türkiye'de büyük bir doğal gaz dağıtım merkezi kurulabileceğini ifade etti. Putin, "Türkiye'de Avrupa için doğalgaz merkezi kurabiliriz. Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" ifadelerini kullandı.
MUHALEFET RAHATSIZ OLDU
Türkiye diplomatik başarılarına her gün bir yenisini daha eklerken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu açıklamaları muhalefeti rahatsız etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesaplarından tepki çeken paylaşımlara imza attı, bu kadarına da "pes" dedirtti.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Putin'in Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için AK Parti il başkanı gibi çalıştığını ifade etti.
Putin'in "Türkiye'de Avrupa için doğalgaz merkezi kurabiliriz." açıklaması İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'i de rahatsız etti. Erdem ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Putin belli ki Cumhur İttifakına katılmış…" dedi.
"PUTİN, CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÜÇÜNCÜ ÜYESİ OLMUŞTUR"
Durumdan rahatsız olan muhalifler ise Putin'i 'AK Partili' olmakla, 'AK Parti il başkanı gibi' çalışmakla suçladı. TELE1 ekranlarında yayınlanan Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programında da bu konu ele alındı. Programın konuklarından İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytunç Çıray, Putin'in Cumhur İttifakı'nın üçüncü üyesi olduğunu söyledi. Çıray, "Yeni konjonktüre baktığımızda Putin, Cumhur İttifakı'nın üçüncü üyesi olmuştur. Dikkatinizi çekmek isterim. Dün yaptığı açıklamada Türkiye'yi bir doğalgaz dağıtım merkezi yapacağını söyledi Putin. Halbuki Putin bunu 4 yıl önce de söylemişti, hafızaları tazelemek isterim.
"TÜRKİYE'YE KAR ALIP SATABİLECEKSE DESTEK VERİRİZ"
2018 yılında Türk Akım'ın açılış töreninde Putin yaptığı konuşmada Türkiye'nin doğalgaz merkezi haline geleceğini söylemişti.
Türkiye doğalgazı depolayıp buradan kendisi de kar alıp satabilecekse bu olabilecek bir şeydir ve buna destek verir ve kendi dönemimizde de bunu yapmaya çalışırız." diye konuştu.
Çıray'ın bu ifadelerine konuklar arasındaki CHP'nin eski vekilllerinden Berhan Şimşek, "Aynen öyle!" ifadeleriyle Çıray'ı onaylayarak destek verdi.