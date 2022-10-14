Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Koca'dan Bartın'daki yaralılar ile ilgili bilgilendirme: İstanbul ve Ankara'ya tahliye edildiler
Giriş Tarihi: 15.10.2022 01:47 Son Güncelleme: 15.10.2022 01:55

Sağlık Bakanı Koca'dan Bartın'daki yaralılar ile ilgili bilgilendirme: İstanbul ve Ankara'ya tahliye edildiler

Sağlık Bakanı Koca’dan Bartın’daki yaralılar ile ilgili bilgilendirme: İstanbul ve Ankara’ya tahliye edildiler

Bartın'daki maden ocağı patlamasında 25 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralılara ilişkin verdiği bilgide, "8’i yoğun bakımda, 4’ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 Ambulans Uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1’ini Ankara’ya, 5’ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti." bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden ocağı patlamasına ilişkin yaptığı bilgilendimede, yaralıların bazılarının Ankara ve İstanbul'a sevk edildiği bilgisini aktardı.

Bartın'daki maden patlamasında yaralananlar İstanbul ve Ankara'ya sevk edildi | Video

Bakan Fahrettin Koca, "Yaralılardan 8'i yoğun bakımda, 4'ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 Ambulans Uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1'ini Ankara'ya, 5'ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Koca'dan Bartın'daki yaralılar ile ilgili bilgilendirme: İstanbul ve Ankara'ya tahliye edildiler
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