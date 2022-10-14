Sağlık Bakanı Koca’dan Bartın’daki yaralılar ile ilgili bilgilendirme: İstanbul ve Ankara’ya tahliye edildiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden ocağı patlamasına ilişkin yaptığı bilgilendimede, yaralıların bazılarının Ankara ve İstanbul'a sevk edildiği bilgisini aktardı.
Bartın'daki maden patlamasında yaralananlar İstanbul ve Ankara'ya sevk edildi | Video
Bakan Fahrettin Koca, "Yaralılardan 8'i yoğun bakımda, 4'ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 Ambulans Uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1'ini Ankara'ya, 5'ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti." ifadelerini kullandı.
Yaralılardan 8'i yoğun bakımda, 4'ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 Ambulans Uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1'ini Ankara'ya, 5'ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 14, 2022