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Giriş Tarihi: 14.10.2022 17:58 Son Güncelleme: 14.10.2022 18:04

Son dakika | Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani görüştü

Son dakika | Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katılacak.

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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Son dakika | Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani görüştü
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