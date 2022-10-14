Son dakika | Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katılacak.
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. pic.twitter.com/gkEEibbjKv— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) October 14, 2022