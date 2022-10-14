SON DAKİKA: Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'a yönelik 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçlarını işlediği gerekçesiyle dava açıldı.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Demirtaş hakkında 28 Mayıs 2021'de 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası 'Suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek' suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi tehdit suçuna ilişkin yasada belirtilen geçerli bir hüküm kurulmadığı gerekçesiyle kararı bozdu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan kararın ardından Demirtaş, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapan Demirtaş, suçlamaları kabul etmedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti Demirtaş'a 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken 'Suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek' suçundan beraatine karar verdi.