Sosyal medyada güvenli dönem başlıyor: Yanlış bilinen 9 soruya 9 cevap

- Sosyal medya şirketlerinin bir siber saldırıda teyit veya doğrulama mekanizması henüz yok.- Denetlenemeyen sistem, güvenliğini yitiriyor.- Toplumsal barışı tehdit eden içeriklerin derhal kaldırılması, toplumu manipüle eden içeriklerin tespiti ve hızlı biçimde engellenmesi için Türkiye'de yerleşik bir muhatabın olması önemlidir.- Yasal düzenleme ile daha etkin ve hukuka uygun mücadele mümkün olabilecek.- İsteyen istediğini dile getiriyordu, ancak bir denetim veya tespiti bulunmuyordu.- Sosyal ağ sağlayıcı, reklamlara ilişkin içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgilerin yer aldığı bir reklam kütüphanesi oluşturacak.- Türkiye, henüz yolun başında.- Yeni düzenleme "bant daraltma" ve "reklam yasağı" cezaları ile sosyal medyayı düzenleyecek. KVKK'nın idari para cezası vermesi gündeme gelecek.- Düzenleme ile birlikte şebeke olarak internet tabanlı yürüyen hizmetler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) hizmetlere ilişkin gerekli düzenlemeleri yapma ve ilgili tedbirleri alma hususunda yetki verilecek.ALMANYA'DA Sosyal Ağların Düzenlenmesi Kanunu yürürlüğe girdi. İlk 6 ayda Facebook, gelen şikâyete tabi içeriklerin yüzde 21'ini, YouTube yüzde 27'sini, Google yüzde 46'sını, Twitter ise yüzde 10'unu kaldırdı. Belçika Veri Güvenlik Kurumu, Facebook'tan ülkede bazı çerezleri izinsiz kullanmamasını, aşırı veri toplamamasını ve bu şekilde toplanan kişisel verileri silmesini istemişti. Şirketin bunu reddetmesi üzerine kurum, mahkemede hukuki süreç başlatmıştı.