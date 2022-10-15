Van'ınÇatak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert (30), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sert için ilk olarak İl Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.Şehidin silah arkadaşlarının da katıldığı törende, şehit Sert'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi.Şehit Sert'in cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere uçakla memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildi. Şehidin naaşı, baba ocağında helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği alana getirildi. Cenaze töreninde baba Şahap ve anne Nuran Sert, güçlükle ayakta durabildi. Şehidin ablası Kübra ile kardeşleri Abdullah ve Ebrar Sert gözyaşlarına boğuldu. Şehidin kız kardeşi Ebrar, ağabeyinin parkasını giyip beresini taktı. Ağabeyini asker selamıyla uğurlayan Ebrar Sert, "Oy şehidim, şanlı şehidim arkandayım ağabeyim. Ağabeyim melek oldu. Kurban olduğum" dedi.Baba Şahap Sert ise, oğlunun fotoğrafına bakıp, "Sen şehit oldun ben de şehit babası" dedi. Şehidin babasını İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı teselli etti. Şehit Sert'in naaşı Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hocazade Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş Sert'in naaşını karşılamak için Kahramanmaraş Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un telefonundan şehidin babası Şahap Sert ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileye sabır diledi. Şehit babası Şahap Sert ise 3 erkek 2 kız çocuğu olduğunu belirterek, "3'ü de askere hazır Cumhurbaşkanım. Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sen yola devam et Sayın Cumhurbaşkanım" dedi.