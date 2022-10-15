HDP’li Güzel’e 15 yıl hapis isteniyor

ÖLDÜRÜLEN PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 58 sayfalık iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında Semra Güzel ile örgüt kamuflajıyla çekilen fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Terörist Bora tarafından Güzel'e gönderilen gizli mesajların olduğu belirtilen iddianamede, Güzel'in örgüt kamplarına gittiği ve yurtdışı kayıtları olduğu kaydedildi. Güzel'in tanınmamak için kılık değiştirdiği, PKK/KCK ile organik bağının bulunduğu anlatıldı.