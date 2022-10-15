İran casusu mahkemede anlattı: İran’da hemen öldürüyorlar

İranlı rejim muhaliflerini Türkiye'den kaçırmaya çalışan ve aralarında eski savcı Davut Yılmaz, savunma sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam'ın da bulunduğu 11 tutuklu sanığın tahliye talepleri reddedildi. 2 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Duruşmaya İran istihbarat elemanı olduğu belirtilen İran uyruklu tutuklu sanık Morteza Soltan Sanjari'nin savunması damga vurdu. Sanjari, casusluk örgütünün lideri İhsan Sağlam'la birlikte iş için 2 kez Afrika'ya gittiklerini, patronunun Seyed Mehdi Hosseini (İddianameye göre İran istihbarat servisinden) olduğunu söyledi. Hakkındaki İran istihbaratı saha elemanı olarak İran istihbaratının parasını taşıdığı suçlamasını reddeden Sanjari, sadece tercümanlık yaptığını, casusluk ve adam kaçırma gibi işleri o sırada fark etmediğini savundu.Sanjari, bir süre sonra İranlıların kendisi hakkında "Bunun Türkiye'de adamı var" dediğini, "Bize yardımcı olmuyorsun" diye işkence yapıp parasını aldıklarını, İran'dan kaçıp Türkiye'ye geldiğini söyledi. Türkiye'ye gelince 2 yıl Sağlam'ın şirketinde çalıştığını anlatan Sanjari, "Bana 'en Müslüman ülke neresi' diye sorsalar, 'Türkiye' derim. Samimice anlatıyorum. Orada (İran'da) direkt adamı öldürüyorlar" diye konuştu. Sanjari, mahkeme başkanının sorusu üzerine, Türkiye'de yaşayan bir İran rejim muhalifinin kaçırılması için 50 bin dolara anlaşıldığını aktardı.Sanjari, İranlıların savcı Yılmaz'ı "Masrafın bize ait, eşinle gel" diyerek İran'a davet ettiklerini ancak Yılmaz'ın "Uygun olmaz" diye gitmediğini anlattı.