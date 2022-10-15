Katar ile 11 anlaşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı'na başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, toplantı sonrası ortak bildiriyi imzaladı. Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim'in huzurunda gerçekleşen törende imzalanan 11 işbirliği anlaşması ise şöyle:Medya ve İletişim Alanlarında İşbirliği Protokolü.TRT ile Qatar TV Arasında İşbirliği Protokolü.Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı.Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.Uydu Şebekelerinin Hizmet Alanlarının Karşılıklı Dahil Edilmesi Hakkında Anlaşma.Gıda Güvenliği Alanında Mutabakat Zaptı.Afet ve Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı.Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı.Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma.Yunus Emre Enstitüsü ile Qatar Museums Arasında İşbirliği Protokolü.Diplomatik Arşiv Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı.