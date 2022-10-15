Kılıçdaroğlu’ndan gizemli 8 saat konusunda kaçamak cevap: Hamburger almaya gittik

ABD ziyareti tam bir fiyaskoya dönen ve yanında götürdüğü gazetecileri de atlatarak tam 8 saat ortadan kaybolan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9-13 Ekim tarihlerinde bulunduğu ABD'den dün Türkiye'ye döndü. Washington'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu'nu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup karşıladı. Bir gazetecinin ABD gezisinin nasıl geçtiği şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel geçti. Ayrıca bilime ve teknolojiye bu kadar değer verdiğiniz için de sizi yürekten kutluyorum" şeklinde yanıt verdi. Boston'dan Washington DC'ye yolculuğunu havayolu yerine ani bir kararla karayolu üzerinden yapan Kılıçdaroğlu, New York'a uğrayıp oradan da Pensilvanya üzerinden Washington'a geçmişti. Bu yolculuk sırasında ise 8 saatlik bir boşluk dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu, gazetecileri de atlatarak 8 saat boyunca ortadan kaybolmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimsenin haberi olmaması lazım, normal çalışmanıza devam edin, havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında 'Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek' diye söyleyin' dedim. Bindik arabaya, New York'a geldik. Yeri bulmak için biraz dolaştık. Sonra yeri bulduk. İçeri girmedik. Arabayı bir yere koyduk. Gürültü var tabii. Çekim yaptık. Hemen bindik araca Washington'a doğru geldik. Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" ifadelerini kullandı. Kılıçdar-oğlu'nun 8 saatlik bir süreyle ortadan kaybolmasını hamburger almaya gittiğini söyleyerek açıklaması kafalarda soru işareti oluşturdu.BU arada Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında Rockefeller ve Soros'un üssü olarak bilinen Alman Marshall Vakfı'nı da ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin Washington ayağında temasları kapsamında Washington'da German Marshall Fund'u (Alman Marshall Vakfı) ziyaret ederek vakıf yöneticileri ile bir araya geldi. Rockefeller ve Soros'un üssü olarak bilinen Alman Marshall Vakfı'na yönelik ziyaretin fotoğrafları CHP tarafından paylaşıldı. Basına kapalı yapılan görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da eşlik ettiği CHP liderinin, Rockefeller ve Soros'un üssü olarak bilinen vakıfta ne kadar süre kaldığı bilinmiyor.