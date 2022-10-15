Köln’de ezan sevinci

1965'te Köln Katedrali önünde bayram namazı kılan Müslümanlar, dün inşa ettikleri camide hoparlörden ezan sesi duyma mutluluğunu yaşadı.Tarihler 3 Şubat 1965 gününü gösterdiğinde Köln tarihi bir ana tanıklık etti. Köln Katedrali önünde toplanan Türk ve Müslümanlar, toplu halde ramazan bayramı namazı kıldı. O gün tarihi bir ana tanıklık eden kent, dün de 2018 yılında açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi önünde hoparlörden ezan okunmasına tanık oldu. Müezzin Mustafa Kader, Cuma namazı öncesi caminin giriş kapısı önünden ezan okudu. Ezan sesi hoparlörden dışarıya verildi.Söz konusu uygulama, Köln Belediyesi'nin iki yıllık pilot projesi kapsamında hayata geçirildi. Pilot uygulamada sesin 60 desibeli geçmemesi, semt sakinlerine önceden haber verilmesi, şikâyetlerin alması için irtibat görevlisi belirlenmesi koşul olarak öne sürüldü. Camiden gelen isteği değerlendiren Köln Belediyesi, onayı aslında bir yıl önce verdi, ancak uzun süren tartışma sonrası proje dün hayat buldu. Süreç içerisinde Köln Belediye Başkanı Henriette Reker'e yoğun eleştiriler yöneltildi. Reker, uygulamanın şehirde yaşayan pek çok Müslüman'a saygının bir işareti olduğunu söyleyip projeyi savundu.Pandemi döneminde bazı kentler, camilerde hoparlörden ezan okunmasına izin vermişti. Köln'de ezan ilk kez hoparlörden okunuyor. Düren kentinde günde 3 kez ezan okunabiliyor. Raunheim'da Ramazan aylarında her gün, diğer aylarda sadece Cuma günleri ezan okunabiliyor. Almanya da beş milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Köln'de ise 200 bine yakın Müslüman yaşıyor.