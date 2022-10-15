Sen eserlerimize ancak turistik gezi yaparsın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası açılış töreninde konuştu. "Zeytinburnu'muza yeni bir eser kazandırmanın sevincini beraber yaşıyoruz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:Zeytinburnu Beştelsiz Millet Bahçesi'nin içindeki oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, etkinlik alanlarıyla, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Yine bu alanda hizmetine sunulan Bilim Zeytinburnu tesisine, atölyeleri ve etkinlikleriyle ilçemizdeki çocuklarımızın en gözde yeni haline gelmiştir.İstanbul aşığı bir cumhurbaşkanınızın olduğunu bilin. Bu şehre yaptığımıza hizmetin, her yatırımın ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan ekilen dönüş olmaktadır.Dün (önceki) akşam Kazakistan Astana'dan geldim. Ondan önce Semerkant'taydım. Yine yakında Özbekistan, Semerkant'a gidiyorum. Ardından inşallah Endonezya'da G-20 zirvesine katılacağız. Bizim bu gidişlerimiz, birilerinin gidişlerine benzemez. Kardeşlerim şunu açık söylüyorum. Bu CHP, Bu Bay Kemal Türkiye'de Türkiye dışında kazandırdığımız eserlere ancak turistik seyahat yaparsın.Şöyle eline diline dursun. 12 tane belediyen var, 13 tane belediyen büyükşehir olarak var. Sen o büyük şehirlerde ne yaptın? Ne yapıyorsunuz? Bunu söyleyin.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken KİPTAŞ'ı kurdum ve KİPTAŞ'ta İstanbul'umuzda özellikle süratle ilk defa tarihinde görülmemiş konutları yaptık ve bu süreç devam ediyor.Ona siz SSK'nın hesabını sorun. SSK'nın başında, affedersiniz çocuğu mu, torunu mu bilemem, onu nasıl SSK'lı yaptın? Onun hesabını sorun. Bunların bütün hedefi kesinlikle tacizdir, yolsuzluktur, yoksulluktur.İşte bunun için diyorum ki gelin 2023'te Türkiye Yüzyılı'nın önünü hep beraber açalım. Sizlerden 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Kardeşlerim Allah göstermesin eski Türkiye'nin kavga, kaos, kriz, istikrarsızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız. Ne kendimize, ne de evlatlarımıza karşı böyle bir vebalin altına giremeyiz.Şöyle ekrana bakalım millet bahçemizi görelim. Millet bahçesinin yanı sıra inşasında sona gelinen 286 konut ve 14 işyeri yapılıyor.Zeytinburnu Millet Bahçesi, birçok yeniliği barındırıyor. Toplam 63 bin metre karelik alan üzerine kurulu bahçede ücretsiz internet de var. Bahçede 15 Temmuz şehidi Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün aziz hatırasını barındıran bir de kitabe anıt hazırlandı. Açılışı yapılan Buz Adası isimli Avrupa'nın en büyüğü olan pistte aynı anda 200 kişinin buz pateni yapabilecek. Kompleks 2 bin 400 kişilik tribüne sahip.YATIRIMLARLA, başlattığımız dönüşümlerle modern, aydınlık, huzurlu, müreffeh Zeytinburnu'nu adım adım yükseltiyoruz. Rabb'im nasip edip 2003 yılında başbakanlık görevini üstlendiğimizde bu defa ülkemizin tamamının derdiyle dertlendik. 2018'de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da yeni anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Tüm bu sürete yaptığımız siyasetin adıeser ve hizmet siyasetidir.