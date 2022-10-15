Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Bartın’daki maden faciası ile ilgili yeni açıklama: En ufak mağduriyete izin vermeyeceğiz

"EN UFAK İHMALİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun.

BAŞKAN ERDOĞAN YOLA ÇIKTI

Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.

Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi