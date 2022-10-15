Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Bartın’daki maden faciası ile ilgili yeni açıklama: En ufak mağduriyete izin vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da yaşanan maden faciasının ardından bölgeye gidiyor. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Bartın'da olacağını ifade etti, "Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN MADEN FACİASININ YAŞANDIĞI BARTIN'A GİDİYOR
Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bartın'a giderek çalışmaları koordine edeceğini duyurmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Erdoğan, kısa süre içinde Bartın'da olacağını bildirdi.
ERDOĞAN: AİLELERİ VE EVLATLARI EMANETİMİZDİR
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bartın'ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir.
Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız.
"EN UFAK İHMALİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"
Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun.
BAŞKAN ERDOĞAN YOLA ÇIKTI
Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.
Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi