AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Oylarımızda hızlı artış var. CHP seçmeninde bile 'İyi ki Erdoğan var' algısı hakim" dedi. SABAH'a konuşan Kabaktepe, temmuz ayında açıkladıkları "Yüz Yüze 100 Gün" programının çok başarılı olduğunu söyledi. 13 hafta boyunca gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla, esnafla ve emekçilerle biraraya geldiklerinin kaydeden Kabaktepe, "Herkesin önerilerini alıyoruz, talepleri ertelemeden, ötelemeden, milletvekillerimizle, bakanlarımızla ve belediye başkanlarımızla anında çözüm üretmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı. "Hiçbir ayırım yapmadan 30 bin sivil toplum kuruluşu belirledik. Bunların 7 binini ziyaret ettik. Ramazan ayında İstanbul'da 139 bin evde iftar yaptık " diye konuşan Kabaktepe, İstanbul halkından çok olumlu tepkiler aldıklarının altını çizdi. Büyük altyapı hizmetlerinden sonra bu dönemde İstanbullular'ın bireysel taleplerine ağırlık verdiklerini vurgulayan Kabaktepe şunları söyledi: "Seçmende 'Tayyip Erdoğan yeniden kazanacak' inancı var. Oylarımızda hızlı bir artış var. Yarın seçim olsa İstanbul'u kazanırız. Toplumda 'CHP İstanbul'da başarısız' oldu algısı hakim. Ekim ayında yaptırdığımız kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yakında paylaşacağız. CHP seçmeninde bile 'Dünyanın bu kriz döneminde iyi ki çözüm üreten bir Erdoğan var' düşüncesi var." Geçmiş dönemde görev yapan arkadaşlarının tecrübelerinin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Kabaktepe, sözlerini şöyle tamamladı: "Eskiden il yönetiminde yeralmış 450 arkadaşımızı arıyoruz, ziyaret ediyoruz ve istişarede bulunuyoruz. Şu an görevde olmayan 50 bin mahalle başkanımız var."