Yunanistan’ın skandal paylaşımına Türkiye’den sert tepki!

Türkiye'ye yönelik kışkırtmalarına hız veren Yunanistan yönetimi, bir kez daha asılsız ithamlar üzerinden provokasyona girişti.
Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Yunan güvenlik güçleri tarafından soyulup sınırda ölüme terk edilen göçmenlere ait eski bir fotoğrafla, Türkiye'yi hedef aldı.
TÜRKİYE'DEN YANIT GECİKMEDİ
Ankara'yı göçmenlere yönelik 'kötü muamele ile' suçlayan Yunan Bakan'a, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yanıt verdi.
Çataklı, "Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz!" dedi.
"HADİ ZOR DEĞİL; BİRAZ MEDENİ OLUN"
Çataklı'nın açıklamaları şöyle:
"Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz! Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın! Hadi, zor değil; biraz medeni olun!"