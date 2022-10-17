Bir anda sıcaklık geldi patlama bizi fırlattı

Maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçiler ölümle burun buruna geldikleri o dakikaları anlattı.Akü değiştirecektik. Bir anda sıcaklık geldi. Patlamayla bizi fırlattı. Ondan sonra zaten temiz hava yoluna çıktık. Biz de bir şey anlamadık. Kurtulduk ama onun sevincini yaşayamıyoruz.Olay sırasında eksi 250 kotta çalışıyordum. Patlama olduğu zaman patlamanın olduğu yere doğru mühendisimizle birlikte gittik. Onunla olay yerinde olan ilk bizdik. Ondan sonra eksi 300'den diğer motorcu ekibimizi buldum. Biraz yanıkları vardı, onları kuyu dibine getirdim. Ondan sonra hiç durmadık. 18-19 işçiyi çıkartma derken ben de yorgunluktan kendimden geçmeye başladım. Büyük patlama olduğunda toz kalktı havaya, her tarafa karıştı. Göz gözü görmüyordu. Önümüzü göremiyorduk.