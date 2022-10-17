Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor... 91 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

91 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri de Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla aralıksız sürüyor. Sadece 7-13 Ekim tarihleri arasında, 866 Afganistan, 389'u Pakistan ve 1005'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 260 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Böylece 2022 yılı içeresinde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 91 bin 619'a ulaştı.

Ayrıca geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısının 17 bin 840 olduğu bildirildi. Bunların da 3 bin 850'nin Afganistan uyruklu, 4 bin 749'nun Pakistan uyruklu, 9 bin 241'nin de diğer uyruklardan olduğu kaydedildi.