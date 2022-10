Hadsiz Mitarachi Yunanistan’ın usta tiyatrocularına taş çıkardı: Geri itilen 58 düzensiz göçmen öldü

Just Security tarafından düzenlenen raporda, Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin göçmenleri illegal bir şekilde Türkiye'ye geri göndermek için kullandıkları hayat sallarının aslında gemi enkazı durumunda acil tahliye için tasarlanmış olduğu belirtilirken, hazırlanan başka bir makalede ise; 'Rutin olarak geri itilen düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik birimleri kurtarıyor' denildi. Ayrıca, Yunanistan'ın 2022 yılı içerisinde geri itme sebebiyle deniz ve kara sınırlarında 58 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine sebep olduğu ortaya çıktı.

Göçmenlere uyguladığı sistematik işkencelerle tepki çeken Yunanistan, bu barbarlığı örtmek için algı operasyonuna başladı. Geçtiğimiz günlerde 2019 yılına ait görüntülerle Türkiye'nin göçmenleri geri ittiğini iddia eden Atina'nın provokasyonu gerçeklerle çürütülmüştü. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, sosyal medya üzerinden çıplak göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak "Türkiye'nin, sınırda kurtardığımız 92 göçmene karşı tavrı medeniyet adına bir utançtır" dedi. Yunanistan'ın uluslararası kamuoyunda yoğun baskı oluşmasına rağmen geri adım atmadığı görüldü.

YUNANİSTAN GERİ İTME SEBEBİYLE 58 DÜZENSİZ GÖÇMEN ÖLDÜ

Yunanistan tarafından deniz yoluyla geçişlerde göçmenlere yönelik sert müdahalelerde bulunuyor. Bu müdahalelerde göçmenlere ait lastik botların patlatıldığı, motorlarının söküldüğü, göçmenlerin darp edildiği ve hatta üzerlerine ateş açıldığına ilişkin insanlık dışı muamelelere ait görüntüler yansıyor. Göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından yakalandıktan sonra motoru ve benzin bidonu alınarak hareketten sakıt bırakılan lastik bot veya hurda durumdaki can sallarına bindiriliyor ve hayati tehlikeye atılarak Türk karasularına geri itiliyor. Ayrıca Yunanistan, Ege adalarına ulaşan, karaya ayak basan göçmenleri de Türkiye'ye ait üzerinde yaşam olmayan ada ve adacıklar, lastik bot ya da hurda can sallarına bindirip uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türk karasularına geri atıyor. Yunanistan'a 2022 yılı içerisinde düzensiz göçmenlerden kara sınırından 159 bin 822 kişi, deniz üzerinden ise; 6 bin 151 kişinin geçtiği belirlendi. Yunanistan giriş yapan düzensiz göçmenlerden 4 bin 593 kişiyi karadan, 21 bin 439 düzensiz göçmeni denizden geri ittiği tespit edildi. Yunanistan'ın geri itme sebebiyle Ege'de 20 kişi, kara sınırlarında ise; 38 kişi hayatını kaybettiği 54 düzensiz göçmeninde yaralandığı belirlendi.

"YUNANLILAR PARALARIMIZI ÇALIYOR"

Geri itmeye maruz bırakılan göçmenler ifadelerinde; adaya vardıktan sonra elverişsiz ortamlarda barındırıldıklarını ve sadece su ihtiyaçlarının karşılandığını; yemek için kendilerine bayat ekmek verildiğini, ada içerisinde kelepçeli biçimde bekletildiklerini ve kötü muamele gördüklerini, telefonlarının, değerli eşyalarının ve paralarının Yunan yetkililerce alınarak geri verilmediğini aktardı. Türk karasularına bırakılırken hayatlarının tehlikeye atılarak elverişsiz botlara kalabalık gruplar halinde bindirildiklerini; Yunan yetkililerin tekneleriyle tehlikeli manevralar yaparak botlarının su almasına sebep olduklarını ve boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını anlattılar.

FRONTEX YÖNETİCİLERİ YUNANİSTAN'A ÇALIŞIYOR

Yunanistan'ın manipülasyonları Avrupa Birliği'nin (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), yayınladığı raporla belgelendi. Raporda, birliğin dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex yöneticilerinin, Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri Türk kara sularına yasadışı olarak geri itmesini örtbas ettiğini ortaya koydu. Raporda; 27 Temmuz 2020 tarihinde yaşanan geri itme olayında Frontex Koordinatörü, görevlilerden olayın Türk karasularında meydana gelmiş gibi görünmesi için raporlarındaki koordinatların değiştirmelerini istediği ortaya çıktı. Ayrıca, Frontex'in gözetleme uçağının "Ege Denizi'ndeki olaylara tanık olmamak için" bilinçli şekilde kaçtığı belirtiliyor. Yasa dışı faaliyetlerin kayıt altına alınmasını engellemek için hava keşiflerinin askıya alınmasını sağlayan yetkililer, geri itmeleri gerçekleştiren Yunan birimlerine ortak finansman da sağlıyor.

YUNANİSTAN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ ÖLÜME SÜRÜKLÜYOR

Just Security kuruluşu tarafından yayınlanan "Tents at Sea How Greek Officials Use Rescue Equipment for Illegal Deportations" başlıklı 2020 yılında yayınlanan raporda önemli bilgiler yer aldı. Yunan Yetkililerin Ege'de göçmenlerin Türkiye'ye deniz kurtarma araçlarıyla yasadışı bir şekilde geri itme faaliyetleri uyguladıkları ortaya koydu. 23 Marttan bu yana gerçekleşen en az 11 olay da göçmenlerin çadır benzeri, motor veya herhangi itici bir gücü olmayan şişirilebilir ve yönlendirilemeyen bu cankurtaran sallarında sürüklenirken Türk Sahil Güvenlik Komutanlığımızca kurtarıldıkları aktarıldı. Raporda, Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin göçmenleri illegal bir şekilde Türkiye'ye geri göndermek için kullandıkları hayat sallarının aslında gemi enkazı durumunda acil tahliye için tasarlanmış olduğu aktardı. Ulaşım maksadıyla kullanılamayacağı, bir tekne veya gemi batması durumunda kurtarma amaçlı, yardım gelene kadar hayatta kalanları ayakta tutmak için üretildiği belirti.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ KURTARIYOR

2020 yılında yayınlanan "Greece accused of deliberately abandoning and pushing back migrants at sea" başlıklı makalede Alman haber dergisi "Der Spiegel" Alman TV şovu "Mainz Raporu" ve Hollanda merkezli "Deniz Feneri Raporları" kuruluşu tarafından yürütülen bir soruşturmanın, Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin Türkiye'den gelen göçmen teknelerini durdurduklarını ve Türkiye'ye güvenli olmayan cankurtaran botları ile geri ittiklerini aktardı. Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 13 Mayıs'ta Ege Denizi'ndeki göçmenleri terk ettiğini gösteren video görüntüleri ile göçmenlerin rutin olarak genellikle Türk Sahil Güvenlik tarafından kurtarılmadan önce saatlerce hayat sallarında bırakıldığı bilgisini paylaştı. Raporda ayrıca, Yunan Sahil Güvenlik yetkililerinin, bu tür bir operasyon sırasında kimliklerinin tespit edilmemesi için maskelerin arkasına sakladıklarını anlattı.